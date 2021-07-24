Tüdanya sesini kaybetti! 0:00 / 0:00

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2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya, bir süredir gırtlak kanseri ile mücadele ediyor. Yaklaşık beş aydır hastanede tedavi gören Tüdanya'dan kötü haber geldi. Gırtlağı alınan 60 yaşındaki ünlü sanatçının sesini de kaybettiği belirtildi.

TÜDANYA HAKKINDA

Arabesk müzik sanatçısı olarak tanınan ve asıl adı 'Hatice Döngü' olan Tüdanya, 1986 çıkışlı 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı eseriyle ünlenmişti. Sinemada da yer alan şarkıcı, Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile filmlerde oynamıştı.

ALBÜMLERİ

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

FİLMOGRAFİ

(1982) Sancı

(1987) Yıllar

(1989) Canımdan Can İste

(1989) Canımın Canısın

(1989) Sen Yaşa