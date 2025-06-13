Tudor 2 yıl daha Juventus'ta
Juventus, geçtiğimiz mart ayında geçici olarak göreve getirdiği teknik direktör Igor Tudor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Giriş: 13.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:18
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un kontratını uzattı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hırvat çalıştırıcının sözleşmesi, 1 yıl opsiyonuyla 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Galatasaray, Lazio ve Marsilya'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Juventus'un başına Mart ayında geçti.
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