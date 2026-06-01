Tuğçe Ayşe Güler, hayatını kaybetti
'AISHE' adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler, yaşamını yitirdi. Acı haberi rapçinin kardeşi sosyal medyadan duyurdu
Giriş: 01 Haziran 2026 - 21:37 Güncelleme:
Türkçe rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Acı haber, Tuğçe Ayşe Güler'in resmi sosyal medya hesabından kardeşi tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu. Güler'in kardeşi, yaptığı açıklamada "Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Rapçinin ölüm nedenine ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ