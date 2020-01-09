Magazin gündeminden hiç düşmeyen Tuğçe Kazaz bu seferde sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 2000'li yıllarda yaptığı evlilikte Yunanistan'a yerleşip dinini değiştirmişti. Daha sonra tekrar Müslümanlığa geri dönen Ünlü manken Tuğçe Kazaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Kazaz'ın hayatı hakkında merak ettikleriniz...

Tuğçe Kazaz kimdir?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir Edremit'te doğan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisidir. 1.83 metre boya sahiptir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2003 yılında Kampüsistan isimli gençlik dizisinde rol aldı. 2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.