Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler TÜİK 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2021 enflasyon oranları

Yeni sene yaklaşırken Türkiye'nin en büyük gündemi ekonomi. 2022 Asgari ücret zammının belirlenmesi, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararının açıklanması ve döviz kurundaki hızlı yükseliş Aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağının araştırılmasına neden oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları temel tüketim ürünleri olmak üzere pek çok şeyin fiyatının belirlenmesinde etkili oluyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2021 enflasyon oranları

TÜİK 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Gıdadan tekstile, maaş zammından kira artışına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyon rakamları her ay düzenli olarak TÜİK tarafından paylaşılıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarına dair merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

2021 ENFLASYON ORANLARI SON DURUM

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu durumda Aralık ayı enflasyon rakamlarının Ocak ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekliye ikramiye 2022: Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?
MERAK EDİLENLER Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Emekliye yılbaşı ikramiyesi 2022'de verilecek mi?
MERAK EDİLENLER Emekli yılbaşı ikramiyesi yatacak mı?
Emekli maaş zammı SGK ve Bağ-Kur: Emekli Ocak zammı
MERAK EDİLENLER Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
İşsizlik maaşı ne kadar? 2022 yeni işsizlik maaşı belli oldu
MERAK EDİLENLER 2022 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı 2022: Kıdem tazminatı 2022 ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER 2022 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? Net kapıcı maaşı 2022
MERAK EDİLENLER Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu?
Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2022 memur zammı tarihi...
MERAK EDİLENLER Memur zammı ne zaman açıklanacak 2022?
2022 Memur zammı: Memur maaşı zammı ne kadar olur? Memura ek zam
MERAK EDİLENLER 2022 memur zammı belli oldu mu?
Enflasyon farkı ne kadar olacak? Aralık ayı enflasyon oranları
MERAK EDİLENLER Enflasyon farkı ne zaman belli olur?
AGİ kalktı mı, ödenecek mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? Son karar
MERAK EDİLENLER AGİ kalktı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.