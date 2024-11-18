TÜİK, 2025 bütçe teklifi iddialarını yalanladı

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurum olduğu belirtildi.

Açıklamada, kurumun, istatistik üretim faaliyetleri kapsamında ülke genelinde 26 bölge müdürlüğü ve 4 bini aşkın çalışanı aracılığıyla veri topladığı, işlediği ve yayımladığı kaydedildi.

"YORUMLARIN TÜİK’İN ÇALIŞMALARINI ENGELLEME ÇABALARI OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR"

TÜİK'in söz konusu faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütçesi hakkında sebeplerini araştırmadan ve gerçekle bağdaşmayan yorumlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yorumların TÜİK’in çalışmalarını engelleme çabaları olarak görülmektedir. Bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi, en son 2001 yılında yapılan ve Orta Vadeli Program (2025-2027) ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörüldüğü biçimde 2025 yılında tekrarlanacak Genel Tarım Sayımı'dır. Kamuoyunca da takdir edileceği üzere; 24 yıl sonra ilk defa gerçekleştirilecek olan ve ilave personelden donanım ihtiyaçlarına kadar birçok yenilik gerektiren geniş kapsamlı Genel Tarım Sayımı'nın TÜİK’in bütçesini de belirli oranda artıracağı açıktır. Bu kapsamda; TÜİK’in 2025 bütçe teklifinde yer alan Sermaye Giderlerinde tarım sayımından kaynaklanan yüzde 580 oranında artış oluşmuş, geri kalan ödenek kalemlerinde ise olağan artışlar yer almıştır."