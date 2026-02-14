Canlı
        TÜİK 2026 Şubat enflasyonunu ne zaman açıklayacak? Şubat enflasyon verileri ayında kaçında belli olur?

        TÜİK 2026 Şubat enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

        Yılın ikinci yarısına ilişkin ekonomik görünüm netleşmeye başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı ve aylık enflasyon oranı yüzde 4,84 olarak açıklandı. Gözler şimdi Şubat ayı enflasyon rakamlarına ve bu veriler doğrultusunda belirlenecek Mart ayı kira artış oranına çevrildi. Peki, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 14.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 14.02.2026 - 14:39
        Yılın ikinci yarısına ilişkin ekonomik görünüm kademeli olarak belirginleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı Ocak ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,84 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi piyasaların odağında Şubat ayına ait enflasyon rakamları yer alıyor. Peki, 2026 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman duyurulacak?

        2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
