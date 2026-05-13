        TÜİK açıkladı: Süt üretimi azaldı

        TÜİK açıkladı: Süt üretimi azaldı

        TÜİK verilerine göre, Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı, Ocak-Mart döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:50
        Süt üretimi azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini yayımladı.

        Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı.

        Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 10,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azaldı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,7 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 azaldı.

        Bir önceki ay 888 bin 262 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 13,4 oranında artarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu.

        Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 19,0 oranında artarak 164 bin 354 ton olarak gerçekleşti.

