Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında bebeklere en çok verilen isimleri paylaştı. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Listede Buğlem, Esila, Miran, Elisa gibi isimler de dikkat çekti. İşte en popüler bebek isimleri...

EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ

1- Zeynep

2- Elif