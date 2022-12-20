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TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimleri duyurdu. Verilere göre geçtiğimiz yıl kız bebeklere en çok Zeynep ismi verildi. En çok tercih edilen erkek isim ise Yusuf oldu. İşte en popüler bebek isimleri!

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  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında bebeklere en çok verilen isimleri paylaştı. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Listede Buğlem, Esila, Miran, Elisa gibi isimler de dikkat çekti. İşte en popüler bebek isimleri...

    EN POPÜLER KIZ BEBEK İSİMLERİ

    1- Zeynep
    2- Elif
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    3- Asel
    4- Asya
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    5- Defne
    6- Nehir
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    7- Azra
    8- Zümra
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    9- Eylül
    10- Ecrin
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    11- Meryem
    12- Lina
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    13- Eslem
    14- Masal
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    15- Ebrar
    16- Elisa
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    17- Ela
    18- Alya
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    19- Zehra
    20- Miray
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    21- Duru
    22- Hiranur
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    23- Buğlem
    24- Ada
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    25- Yağmur
    26- Esila
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    27- İkra
    28- Öykü
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    29- Gökçe
    30 Melek
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    EN POPÜLER ERKEK BEBEK İSİMLERİ

    1- Yusuf
    2- Alparslan
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    3- Miraç
    4- Ömer Asaf
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    5- Eymen
    6- Göktuğ
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    7- Ömer
    8- Mustafa
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    9- Aras
    10- Ali Asaf
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    11- Ahmet
    12- Ali
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    13- Kerem
    14- Poyraz
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    15- Hamza
    16- Muhammed
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    17- Çınar
    18- Mehmet
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    19- Metehan
    20- Muhammed Ali
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    21- Ayaz
    22- Emir
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    23- Yiğit
    24- Mert
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    25- Umut
    26- Yunus Emre
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    27- İbrahim
    28- Alperen
  • TÜİK paylaştı... İşte 2021'in en popüler bebek isimleri -Güncel haberler

    29- Kuzey
    30- Miran

    *Haberin görselleri Shutterstock'tan alınmıştır.

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