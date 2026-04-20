        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Tarımsal girdi enflasyonu şubatta arttı

        TÜİK: Tarımsal girdi enflasyonu şubatta arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta yıllık bazda yüzde 31,55, aylık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Tarımsal girdi enflasyonu şubatta arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti.

        Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 32,81 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 24,31 yükseldi.

        YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

        Yıllık Tarım-GFE verilerine göre 6 alt grup ortalamanın altında, 5 alt grup ise üzerinde değişim gösterdi.

        Şubat ayında yıllık bazda en düşük artış yüzde 18,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 21,11 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda görüldü. Buna karşılık, en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamaları ve yüzde 37,7 ile hayvan yeminde kaydedildi.

        Aylık verilere bakıldığında ise 7 alt grubun daha düşük, 4 alt grubun ise daha yüksek oranlarda değişim sergilediği görüldü.

        Şubat ayında bir önceki aya göre en sınırlı artış yüzde 0,25 ile veteriner harcamalarında ve yüzde 0,97 ile bina bakım giderlerinde gerçekleşti. Öte yandan, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,31 ile malzemeler ve yüzde 3,73 ile hayvan yemi grubunda hesaplandı.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
