TÜİK: Tarımsal girdi enflasyonu şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 32,81 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 24,31 yükseldi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Yıllık Tarım-GFE verilerine göre 6 alt grup ortalamanın altında, 5 alt grup ise üzerinde değişim gösterdi.

Şubat ayında yıllık bazda en düşük artış yüzde 18,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 21,11 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda görüldü. Buna karşılık, en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamaları ve yüzde 37,7 ile hayvan yeminde kaydedildi.

Aylık verilere bakıldığında ise 7 alt grubun daha düşük, 4 alt grubun ise daha yüksek oranlarda değişim sergilediği görüldü.

Şubat ayında bir önceki aya göre en sınırlı artış yüzde 0,25 ile veteriner harcamalarında ve yüzde 0,97 ile bina bakım giderlerinde gerçekleşti. Öte yandan, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,31 ile malzemeler ve yüzde 3,73 ile hayvan yemi grubunda hesaplandı.