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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni ocakta geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni ocakta geriledi

         Tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0.4 gerileyerek 81 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:13
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        Tüketici güveni ocakta geriledi
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        Tüketici güven endeksi, aralık ayında 81.3 iken ocak ayında yüzde 0.4 oranında düşerek 81 değerine geriledi. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

        Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında ocakta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 1.7'lik yükseliş yaşandığı görüldü. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 1.7'lik bir düşüş kaydedildi.

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