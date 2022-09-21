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Tüketici hakem heyeti başvurularında sınır 30.000 TL

Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde değeri 30.000 TL'nin altında olan anlaşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu tutuldu. Yönetmelikte yapılan başvuruların, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi

Tüketici hakem heyeti başvurularında sınır 30.000 TL
Tüketici hakem heyeti başvurularında sınır 30.000 TL
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HABERTURK.COM

Tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli olduğu belirtildi. Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu tutuldu.

Yönetmeliğe göre söz konusu değer üzerindeki uyuşmazlıklar için hakem heyetine başvurulamayacak. Başvuran taraf 30.000 TL'nin üzerindeki hakkından feragat ederse bu değer üzerinden başvuruda bulunabilecek.

6 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

Yönetmelikte başvuru süresiyle ilgili ise şu kurallara yer verildi:

"Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan yabancı uyruklu tüketiciler için de bu fıkra hükmü uygulanır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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