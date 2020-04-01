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Haberlerİş-Yaşam
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Tüm-İş "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için her üyesi adına bağış yapacak

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için her üyesi adına 10 lira bağışta bulunacaklarını belirtti.

Milli Dayanışma Kampanyası
AA

Şahin, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.

Herkesin gücünün nispetinde kampanyaya destek vermesi gerektiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Koronavirüs yüzünden birçok insanımız sosyal ve psikolojik sorunların yanında ekonomik sıkıntıya da düştü. Birçok ülkenin IMF'ye muhtaç olduğu bir dönemde bizim de muhtaç olmamamız için Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya herkes elinden geldiğince destek vermelidir. Özellikle yevmiye ile çalışanların haftalardır işe çıkamadığı ve geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."

"HER İŞÇİ KARDEŞİMİZ ADINA 10 LİRA BAĞIŞTA BULUNUYORUZ"

Şahin, zor süreçlerde devlet ve milletin birbiriyle kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün işçiden alınanların işçiye geri verilme günüdür. Bu yüzden konfederasyon olarak 7 bin üyemiz bulunuyor. Her ne kadar hiçbir toplu sözleşmemiz ve bütçemiz olmazsa da bu ülkenin en ağır yükünü çektiğine inandığımız her işçi kardeşimiz adına 10 lira bağışta bulunuyoruz. Biz gücümüz nispetinde böyle bir kararı aldık ancak bizden çok daha büyük sendikaların bu konuda daha duyarlı ve hassas olmasını bekliyoruz."

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