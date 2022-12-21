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Haberler Gündem Tumblr Hesap Silme: Tumblr Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Tumblr hesap silme: Tumblr hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Bir zamanlar oldukça popüler bir uygulama vardı. Hala da popülerliğini korumaya devam ediyor. Siz de Tumblr hesabı açmış mıydınız? Artık zaman geçtikçe sosyal medya platformları da yapılarını ve biçimlerini değiştiriyorlar.

Tumblr Hesap Silme: Tumblr Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Bu durumda da internette en çok aranan konu Tumblr hesap silme aşamaları oluyor. Biz de sizler için bu konuyu araştırdık.

Tumblr hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır, okuyarak öğrenebilirsiniz.

İşte bütün detaylar!!!

Tumblr Hesabı Nasıl Kapatılır?

Şimdi hep birlikte adım adım Tumblr hesap silme işlemlerini öğreneceğiz. Yapmanız gerekenler de oldukça basit. Sadece doğru ilerlemelisiniz ve acele etmemelisiniz. İzlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

  • - Hesabınıza giriş yapın.
  • - Sonrasında ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın.
  • - Sayfayı aşağı doğru kaydırın
  • - Burada karşınıza Hesabımı Sil seçeneği çıkacak. Onu seçin.
  • - E posta adresinizi ve parolanızı girin.
  • - Her şeyi sil seçeneğine tıklayın.
  • - Hesabınız için eğer iki aşamalı doğrulama etkinse bu kodu girmeniz istenecek. Onu girin ve sonrasında onaylayın.

Tumblr hesabı nasıl kapatılır sorusunun cevabı işte bu kadar…

Bu anlattıklarımız masa üstü ya da Androidler için geçerli. Buna ek olarak iOS üzerinden de hesap silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • - Hesap simgesine dokunun.
  • - Sağ üstte yer alan dişli simgesini seçin ve Genel Ayarlar’a tıklayın.
  • - Sayfayı aşağı indirin ve ‘Hesabımı sil’ yazısını seçin.
  • - Son olarak e postanızla parolanızı girin ve ‘Her şeyi sil’ yazanı işaretleyin.

Bu adımları izlerseniz birkaç dakika içerisinde rahatlıkla Tumblr hesabınızı sileceksiniz. Eğer blogunuz doluysa ve onların da tamamen silinmesini istiyorsanız;

  • - Sol üstte yer alan Ayarlar seçeneğine gelin.
  • - İstediğiniz, sileceğiniz blogu seçin.
  • - ‘Kalıcı Olarak Sil’ ifadesine tıklayın.

Böylece blog hesabınız da silinmiş olacak.

Tumblr Hesap Dondurma

Bazen de hesap silme işlemi değil de Tumblr hesabı dondurulur mu sorusu merak ediliyor. Ama size şunu söylemeliyiz: Tumblr hesabınızı donduramazsınız. Direkt silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İsterseniz, bütün verileriniz silineceği için verilerinizi yedeklemeniz faydalı olacaktır. Bunun için de yedekleme adresi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca dondurma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Silme işlemini yaptıktan sonra hesabınız kapanacaktır ama yine de bazı durumlar için destek sayfasına ulaşarak durumu anlatabilirsiniz. Belki bir ihtimal de olsa kapanan hesabınızı geri açabilirler. Ama öncesinde yedekleme işlemi yapmayı sakın unutmayın!

Tumblr Hesabı Silinirse Ne Olur?

Sizlere Tumblr hesap silme linki veremiyoruz ama site üzerinden bu işlemleri rahatlıkla halledebilirsiniz. Buna ek olarak son bir detaydan daha bahsetmek istiyoruz:

Tumblr hesabınız silindiğinde ne olacak?

  • - Bu URL’yi bir daha kullanamazsınız ve kullanıcı adınız silinir.
  • - Üyesi olduğunuz blog sayfalarından çıkarılırsınız, üyeliğiniz kalmaz.

Ama isterseniz bu e posta hesabınızla yeni bir hesap daha açabilirsiniz. Bu konuda bir sorun yaşamayacaksınız. Bu blog sayfasında paylaşımlarınızı yapabilirsiniz.

Küçük bir not: Aslında yazının içerisinde söylediğimiz üzere geri yükleme ya da silinen hesabı açma işlemi yapamazsınız. Sadece kalıcı olarak sil demediyseniz, ancak o zaman ‘Silinen bloglar’ yazan bölümden tekrar bu hesabınıza ulaşmanız mümkün. İşlemi geri al dediğiniz zaman kapatma işleminiz iptal olur.

Vazgeçmeyi düşünüyorsanız ya da emin değilseniz, hiç hesap silmek için uğraşmayın. Tam karar verdiğinizde silebilirsiniz, böylece sonrasında tekrar işlemi iptal etmek için zaman kaybetmenize gerek kalmayacak.

Yeni Bir Hesap Oluşturma

Eğer hesabınızı kapattıysanız ve sonrasında tekrar hesap açmak isterseniz neler yapmalısınız?

  • - E posta adresinizle yeni bir kayıt oluşturun.
  • - Kullanıcı adı belirleyin.
  • - Ayrıca birden fazla üyelik oluşturarak blog yazılarınızı farklı hesaplar üzerinden düzenlemeniz de mümkün.

Bu yazıyı okuduktan sonra Tumblr hesap silme hakkında bilmeniz gereken her şeyi de öğrenmiş oldunuz. Bu adımları izleyerek hemen silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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