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UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR



"3 puan her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce Fenerbahçeli futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi.