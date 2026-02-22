Canlı
        Haberler Magazin Tuna Arman ameliyat oldu

        Tuna Arman ameliyat oldu

        Tuna Arman, 16 Şubat'ta Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme ameliyatı olduğunu duyurdu. Hastalığını 1.5 yıl önce öğrendiğini söyleyen oyuncu, zorlu süreci anlattı

        Giriş: 22.02.2026 - 10:23
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu

        Tuna Arman, operasyon geçirdi. 16 Şubat'ta Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme ameliyatı olan oyuncu, sağlık durumu ve hastalık sürecini anlattı.

        "TESADÜFEN ÖĞRENDİM"

        "İlk gün ve gecem yoğun bakımda geçti, zordu" diyen Tuna Arman, şu ifadeleri kullandı: Yaklaşık 1.5 yıl önce çok büyük bir tesadüf sonucu sağ kasığımda damarda içinde pıhtı olan bir balon olduğunu öğrendim. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli.

        "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

        Ardından bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara, doktorlara ve kendisiyle ilgilenen kat görevlilerine teşekkür eden Tuna Arman; "Canım dostlarım; arkadaşlarım, çocuklarım çok teşekkür ediyorum. Gelen, arayan, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Odamı oyuncaklarla dolduran canlarım çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin sevenlerim binlerce şükür... Evimdeyim, çocuklarıma kavuştum. İyileşme süreci bitsin, sahnede karşınızda olacağım" dedi.

