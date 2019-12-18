Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, Instagram paylaşımında Tunç Başaran'ın ikinci eşi olduğunu hatırlatarak nasıl tanıştıklarını anlattı.

Önal "Tunç'la, benim oynadığım çiklet reklamının çekiminde tanışıp evlenmiştik. Tunç'un fenomen filmi "Uçurtmayı Vurmasınlar" yabancı film kategorisinde Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti" diye yazdı.

Önal mesajını şöyle sürdürdü:

"Boşanmış olsak da, Tunç'la ara sıra telefonda konuşurduk. Kardeşi, görümcem tiyatro oyuncusu Meriç Başaran'la da hala "like"laşırız. Çok sevdiğim kayınvalideme hala "anne" derim. Meriç'e, Pelin'e, Arda'ya ve Pakize anneme sabır ve başsağlığı diliyorum. Sinema dünyamızın da başı sag olsun. Yolun ışık, rahmetin bol olsun Tunç'cuğum."

Füsun Önal ile Tunç Başaran, 1980'de evlenip 1983'te boşandılar.