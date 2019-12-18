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HaberlerMagazinTunç Başaran'a eski eşi Füsun Önal'dan duygusal veda - Magazin haberleri

Tunç Başaran'a eski eşi Füsun Önal'dan duygusal veda

Türk sinemasına damga vurmuş "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin yönetmeni Tunç Başaran yaşamını yitirdi. Başaran, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Acı haber sonrası Başaran'ın eski eşi Füsun Onal, duygusal bir mesaj paylaştı

Tunç Başaran, Füsun Önal

Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, Instagram paylaşımında Tunç Başaran'ın ikinci eşi olduğunu hatırlatarak nasıl tanıştıklarını anlattı.

Önal "Tunç'la, benim oynadığım çiklet reklamının çekiminde tanışıp evlenmiştik. Tunç'un fenomen filmi "Uçurtmayı Vurmasınlar" yabancı film kategorisinde Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti" diye yazdı.

Önal mesajını şöyle sürdürdü:

"Boşanmış olsak da, Tunç'la ara sıra telefonda konuşurduk. Kardeşi, görümcem tiyatro oyuncusu Meriç Başaran'la da hala "like"laşırız. Çok sevdiğim kayınvalideme hala "anne" derim. Meriç'e, Pelin'e, Arda'ya ve Pakize anneme sabır ve başsağlığı diliyorum. Sinema dünyamızın da başı sag olsun. Yolun ışık, rahmetin bol olsun Tunç'cuğum."

Füsun Önal ile Tunç Başaran, 1980'de evlenip 1983'te boşandılar.

 

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