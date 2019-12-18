Türk sinemasına damga vurmuş "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin yönetmeni Tunç Başaran yaşamını yitirdi. Başaran, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün‘le tanıştı. Onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında “Hayat Kavgası” isimli filmle yönetmenliğe başladı. 1983 yılında “Magbum” Film şirketini kurarak yapımcılığa başladı.

1989 yılında yaptığı Sonra “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi ile 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde “Yılın En İyi Türk Filmi” ödülü kazandı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar aday adayı oldu.

1992 yılında “Piano Piano Bacaksız” filmi de aynı başarıyı yakaladı. 2000 yılında “Abuzer Kadayıf” filmini yaptı.