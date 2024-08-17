Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

        Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

        Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi soruları gündemdeki yerini aldı. 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuncay Akça’dan acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri ‘’Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça biyografisi ve rol aldığı filmler...

        2

        TUNCAY AKÇA HAYATINI KAYBETTİ

        Aydemir Akbaş'ın ardından sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça, vefat etti.

        Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        3

        KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

        60 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

        4

        CENAZESİ BUGÜN

        Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

        Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.

        5

        TUNCAY AKÇA KİMDİR?

        16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolü ile tanındı.

        Yol Filminde Yusuf karakterini canlandıran Akça, 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

        6

        FİLMOGRAFİSİ

        1975: Bizim Aile

        1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

        1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor

        1977: Gülen Gözler

        1979: Bebek

        1981: Yol

        1983: Güneşin Tutulduğu Gün

        1983: Şalvar Davası

        1983: Şaşkın Ördek

        1984: Bir Yudum Sevgi

        1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi

        1985: Aşık Oldum

        1985: Çıplak Vatandaş

        1985: Mavi Mavi

        1985: Tapılacak Kadın

        1986: Adem İle Havva

        1986: Asiye Nasıl Kurtulur

        1986: Milyarder

        1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes

        1987: Japon İşi

        1987: Selamsız Bandosu

        1987: Seyyar Kamil

        1987: Yer Demir Gök Bakır

        1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films

        1988: Ada

        1989: Bizimkiler

        1989: Çingene

        1989: Zehir Hafiye

        1990: Duygu Çemberi

        1990: Gizli Yüz

        1990: Kuruntu Ailesi

        1991: Varyemez

        1992: Aşık Oldum

        1992: Seyyar Kamil

        1993: Yazlıkçılar

        1994: Kerizler İstanbul'da

        1994: Ölüm Ve Giz

        1994: Ölümüne Sevda

        1994: Talihsiz Bilo

        1995: Çatı

        1995: Çiçek Taksi

        1995: Gölge Çiçeği

        1995: Tek Ayaklı Kuşlar

        1997: Bizim Mesele

        1997: Düşman Oluruz

        1997: Hasret Yolu

        1997: Şaban ile Şirin

        1997: Şakir Tamkeriz

        1997: Yaban Otları

        1997: Yanlış Masal

        1998: Ayrı Dünyalar

        1998: Eyvah Babam

        1998: Hayat Bazen Tatlıdır

        1998: Sıcak Saatler

        1998: Yeşil Elma

        1999: Duruşma

        1999: Fanatik

        1999: Şampiyon

        2000: Kumar

        2000: Pötürgeli Hasan

        2000: Tersine Dünya

        2001: Derman Bey

        2001: Kimse Beni Sevmiyor

        2002: Kül Kedisi

        2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

        2003: Ah İpliler Vah İpsizler

        2003: Elveda

        2003: Gazoz Spor

        2003: Hababam Sınıfı Merhaba

        2003: Parmak İzi

        2003: Kasabanın İncisi

        2004: Bitirimler

        2004: Cennet Mahallesi

        2004: Falımda Bir Kız Var

        2004: Hababam Sınıfı Askerde

        2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk

        2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım

        2005: Profesyonel Çaylaklar

        2005: Tatlı Bela

        2006: Aloya

        2006: Babba

        2006: Yalancı Yarim

        2006: Tarık ve Diğerleri

        2007: Dudaktan Kalbe

        2007: Kan Damlaları

        2007: Şeker Kız Sena

        2008: Elif

        2008: Muhtarın Oğlu Şaban

        2008: Kayıp Prenses

        2010: Gesi Bağları

        2015: Kalıngiller

        2015: Avanak Dedektör

        2015: Öğrenci İşleri

        2017: Yüzüğün Sırrı

        2017: Yol Arkadaşım

        2018: Babamın Ceketi

        2018: Üç Vakte Kadar

        2019: Hababam Sınıfı Yeniden

        2019: Kral Midas'ın Hazinesi

        2019: Kızım

        2021: Menajerimi Ara

        2022: Sünnet Çocuğu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı