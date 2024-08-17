Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuncay Akça’dan acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri ‘’Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça biyografisi ve rol aldığı filmler...