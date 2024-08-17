Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı?
Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi soruları gündemdeki yerini aldı. 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri...
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuncay Akça’dan acı haber daha geldi. 'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri ‘’Tuncay Akça öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tuncay Akça kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde rol aldı? İşte Tuncay Akça biyografisi ve rol aldığı filmler...
TUNCAY AKÇA HAYATINI KAYBETTİ
Aydemir Akbaş'ın ardından sinema dünyasından bir kayıp haberi daha geldi. Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça, vefat etti.
Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
60 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.
CENAZESİ BUGÜN
Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Tuncay Akça, 'Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolünü üstlenmişti. Tuncay Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla 'Hababam Sınıfı'nın kadrosuna girdik" demişti.
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolü ile tanındı.
Yol Filminde Yusuf karakterini canlandıran Akça, 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.
FİLMOGRAFİSİ
1975: Bizim Aile
1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor
1977: Gülen Gözler
1979: Bebek
1981: Yol
1983: Güneşin Tutulduğu Gün
1983: Şalvar Davası
1983: Şaşkın Ördek
1984: Bir Yudum Sevgi
1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi
1985: Aşık Oldum
1985: Çıplak Vatandaş
1985: Mavi Mavi
1985: Tapılacak Kadın
1986: Adem İle Havva
1986: Asiye Nasıl Kurtulur
1986: Milyarder
1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes
1987: Japon İşi
1987: Selamsız Bandosu
1987: Seyyar Kamil
1987: Yer Demir Gök Bakır
1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films
1988: Ada
1989: Bizimkiler
1989: Çingene
1989: Zehir Hafiye
1990: Duygu Çemberi
1990: Gizli Yüz
1990: Kuruntu Ailesi
1991: Varyemez
1992: Aşık Oldum
1992: Seyyar Kamil
1993: Yazlıkçılar
1994: Kerizler İstanbul'da
1994: Ölüm Ve Giz
1994: Ölümüne Sevda
1994: Talihsiz Bilo
1995: Çatı
1995: Çiçek Taksi
1995: Gölge Çiçeği
1995: Tek Ayaklı Kuşlar
1997: Bizim Mesele
1997: Düşman Oluruz
1997: Hasret Yolu
1997: Şaban ile Şirin
1997: Şakir Tamkeriz
1997: Yaban Otları
1997: Yanlış Masal
1998: Ayrı Dünyalar
1998: Eyvah Babam
1998: Hayat Bazen Tatlıdır
1998: Sıcak Saatler
1998: Yeşil Elma
1999: Duruşma
1999: Fanatik
1999: Şampiyon
2000: Kumar
2000: Pötürgeli Hasan
2000: Tersine Dünya
2001: Derman Bey
2001: Kimse Beni Sevmiyor
2002: Kül Kedisi
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2003: Ah İpliler Vah İpsizler
2003: Elveda
2003: Gazoz Spor
2003: Hababam Sınıfı Merhaba
2003: Parmak İzi
2003: Kasabanın İncisi
2004: Bitirimler
2004: Cennet Mahallesi
2004: Falımda Bir Kız Var
2004: Hababam Sınıfı Askerde
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk
2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım
2005: Profesyonel Çaylaklar
2005: Tatlı Bela
2006: Aloya
2006: Babba
2006: Yalancı Yarim
2006: Tarık ve Diğerleri
2007: Dudaktan Kalbe
2007: Kan Damlaları
2007: Şeker Kız Sena
2008: Elif
2008: Muhtarın Oğlu Şaban
2008: Kayıp Prenses
2010: Gesi Bağları
2015: Kalıngiller
2015: Avanak Dedektör
2015: Öğrenci İşleri
2017: Yüzüğün Sırrı
2017: Yol Arkadaşım
2018: Babamın Ceketi
2018: Üç Vakte Kadar
2019: Hababam Sınıfı Yeniden
2019: Kral Midas'ın Hazinesi
2019: Kızım
2021: Menajerimi Ara
2022: Sünnet Çocuğu