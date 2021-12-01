Tuncay Şanlı: Bu kadar eğlence yeter! - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı (39), önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Şanlı, dışarıda kendisini basın mensuplarının beklediğini fark edince mekanı yalnız başına terk etti.

"BU KADAR EĞLENCE YETER"

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Tuncay Şanlı, muhabirlerin, "Erkencisiniz Tuncay Bey..." sözlerinin üzerine, "Bu kadar eğlence yeterli arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Futbolcu, ardından özel aracına binerek, hızla evinin yolunu tuttu.