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Nitekim bu hassas süreçte, bir baba olarak üzerime düşen sorumlulukların bilinci ile maddi ve manevi görevlerimi layığıyla yerine getirdim. Tarafıma yöneltilen bu asılsız iddiaların aksini kanıtlayabilecek belgelere sahip olmama rağmen, para konusunun henüz 2 aylık olan çocuğumun üzerinden mevzubahis edilerek gündeme getirilmesini şiddetle kınıyorum. Saygılarımla...