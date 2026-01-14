Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Tunceli'de okullar tatil edildi

        Tunceli'de okullar tatil edildi

        Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de okullar tatil edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camgöz köpek balığını dalgıçlar kurtardı

        ANTALYA'da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti.   Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti. Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi