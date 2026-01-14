Tunceli'de okullar tatil edildi

Camgöz köpek balığını dalgıçlar kurtardı

ANTALYA'da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti. Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti. Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.