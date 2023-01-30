Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin lira ceza - Güncel öne çıkan haberler
ABONE OL

Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin 576 lira ceza kesildi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı. Tüfeklerine el konan avcılara, 264 bin 576 lira para cezası uygulandı

Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin lira ceza - Güncel öne çıkan haberler
AA

Tunceli'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 264 bin 576 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Rabat Vadisi bölgesinde koruma altındaki bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.

Bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, toplam 264 bin 576 lira ceza kesildi.

DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"
GÜNDEM Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"
20'li yaşlarındaydılar... Edirne'de korkunç kaza: 2 ölü! - Son dakika haberi
GÜNDEM 20'li yaşlarındaydılar... Korkunç kaza: 2 ölü!
Son dakika: Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıklıyor
GÜNDEM Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıklıyor
AÖF sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
GÜNDEM Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Denizli'de 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme! -Güncel haberler
GÜNDEM 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme!
Bilecik'ta Game of Thrones rüzgarı: Başkan Subaşı'ndan "Winter is coming" paylaşımı... - Haberler
GÜNDEM Melek Mızrak Subaşı'ndan "Winter is coming" paylaşımı
Cinayet işleyip suçu 14 yaşındaki kızının üstüne attı! - En son haberler
GÜNDEM Baba, işlediği cinayeti küçük kızının üstüne attı!
KAR VE İZLANDA SOĞUĞU GELİYOR! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Son dakika: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? MGM hava durumu
GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.