Tunceli'nin iki ilçesi doğalgaza kavuştu

Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğalgaza kavuştu
Tunceli'de yürütülen çalışmalarla Pertek ve Çemişgezek ilçelerine doğalgaz verildi
Giriş: 22.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:48
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde bir süre önce başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Bu kapsamda iki ilçede, doğalgazın hizmete sunulması amacıyla törenler düzenlendi.
Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçelere ilk kez doğalgaz verilmesine başlandı.
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