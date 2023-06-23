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Tunus açıklarında 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp

Tunus kıyılarından Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi öldü, 12 kişi ise kayboldu

Tunus açıklarında 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp
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AA

Tunus'un güneyinde yer alan Sfaks kentindeki Birinci Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, son 48 saatte Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığını belirtti.

AA'nın haberine göre; batan teknelerden denize düşen 152 kişinin kurtarıldığını aktaran Mesmudi, 2'si bebek 3 kişinin cesedine ulaştıklarını, kayıp 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

NİSAN AYINDA 210 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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