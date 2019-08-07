A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Fransa'nın Pau kentinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti. Mücadelenin ilk çeyreğinde üstün bir oyun ortaya koyan Türkiye ilk periyodu 23-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna tutuk başlayan milliler bu çeyrekte sadece 4 sayı atmasına rağmen soyunma odasına 27-26 önde gitti. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü yeniden eline alan Türkiye, son çeyreğe 8 sayı farkla önde girmeyi başardı: 53-41. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan da 64-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 14 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Yiğit Arslan 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve Metecan Birsen 9 sayı, 8 ribaund üretti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul´da devam edecek. Mililler 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak mücadeleler saat 19.00´da başlayacak.