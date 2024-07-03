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        Haberler Dünya Tunus’ta cumhurbaşkanı seçimi 6 Ekim'de yapılacak | Dış Haberler

        Tunus’ta cumhurbaşkanı seçimi 6 Ekim'de yapılacak

        Tunus'ta 6 Ekim'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı bildirildi. Ülkede 5 yılda bir düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi en son Ekim 2019'da yapılmış, seçimin ikinci turunda yüzde 70'in üzerinde oy alan Anayasa Profesörü Kays Said Cumhurbaşkanı seçilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 05:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 06:18
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        Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi 6 Ekim'de yapılacak
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        Tunus’ta 6 Ekim'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı duyuruldu.

        Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 6 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesi için kararname yayımladığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; Tunus’ta 5 yılda bir düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi en son Ekim 2019’da yapılmış, seçimin ikinci turunda yüzde 70’in üzerinde oy alan Anayasa Profesörü Kays Said Cumhurbaşkanı seçilmişti.

        TUNUS'TA 2019 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YAŞANAN SÜREÇ

        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclis'in çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

        Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021’de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

        Yeni Anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, 24 Aralık 2023’te yapılan seçimler ile Halk Meclisinin yanı sıra Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey oluşturuldu.

        Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki çoğu siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

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