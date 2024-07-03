Tunus’ta cumhurbaşkanı seçimi 6 Ekim'de yapılacak

Tunus’ta 6 Ekim'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 6 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin düzenlenmesi için kararname yayımladığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; Tunus’ta 5 yılda bir düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi en son Ekim 2019’da yapılmış, seçimin ikinci turunda yüzde 70’in üzerinde oy alan Anayasa Profesörü Kays Said Cumhurbaşkanı seçilmişti.

TUNUS'TA 2019 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YAŞANAN SÜREÇ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclis'in çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.