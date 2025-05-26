Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

Ameliyat Sonrası Beslenme Aşamaları

Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme, genellikle 4 aşamalı bir süreç halinde planlanır. Bu aşamalar, midenin iyileşme sürecine göre düzenlenir.

Berrak Sıvı Dönemi (İlk 1-3 Gün) Ameliyat sonrası ilk birkaç gün yalnızca berrak sıvılar tüketilebilir. Bu dönemde mide son derece hassastır ve sindirimi kolay sıvılar tercih edilmelidir.

Tüketilebilecekler:

Su

Et, tavuk veya sebze suyu (tuzsuz ve yağsız)

Şekersiz komposto suyu

Bitki çayları

Şekersiz jelatin

Dikkat edilmesi gerekenler:

Sıvılar yudum yudum, küçük miktarlarda içilmelidir.

Gazlı, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Tam Sıvı Dönemi (1. Hafta) Bu aşamada sıvıların biraz daha yoğun hale gelmesine izin verilir. Protein alımı artırılmaya başlanır.

Tüketilebilecekler:

Laktozsuz süt

Süzülmüş çorbalar (mercimek, sebze)

Protein tozu ile hazırlanan içecekler

Yoğurt ve kefir (az yağlı ve şekersiz) Dikkat edilmesi gerekenler: Günde en az 60 gram protein alınmalı, gerekirse takviye ile desteklenmelidir. Günlük sıvı alımı 1,5-2 litreyi bulmalıdır. Püre Dönemi (2-4. Hafta) Mide artık daha yoğun kıvamdaki besinleri tolere etmeye başlar. Besinler blenderdan geçirilmiş ya da çatalla ezilmiş olmalıdır. Tüketilebilecekler: Sebze püreleri Haşlanmış ve ezilmiş tavuk, balık Püre haline getirilmiş meyveler (muz, elma gibi) Az yağlı süzme yoğurt Yulaf lapası Dikkat edilmesi gerekenler: Her lokma çok iyi çiğnenmeli veya püre haline getirilmeli Öğünler küçük porsiyonlar halinde ve yavaş yenmelidir Yumuşak Katı Dönemi (5-6. Hafta) Bu dönemde iyi pişirilmiş ve yumuşak dokulu katı gıdalara geçiş yapılır. Katı gıdalara geçerken protein öncelikli beslenme hedeflenmelidir. Tüketilebilecekler: Izgara veya haşlanmış tavuk, balık

Yumuşak sebze yemekleri Omlet, haşlanmış yumurta Pişmiş meyveler Tam tahıllı ezmeler (az miktarda) Dikkat edilmesi gerekenler: Katı gıdalarla birlikte sıvı tüketilmemeli, yemekten en az 30 dakika önce ve sonra su içilmelidir. Yemek süresi 20-30 dakikaya yayılmalı, doygunluk hissedildiğinde yemek bırakılmalıdır. Uzun Vadeli Beslenme Alışkanlıkları Ameliyatın ardından 6. haftadan sonra, bireyler yavaş yavaş normal, sağlıklı bir beslenme düzenine geçebilir. Ancak bu süreçte aşağıdaki kurallar kalıcı olmalıdır: Protein öncelikli beslenme: Günde en az 60-80 gram protein alınmalı. Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınma: Tatlı, hamur işi, gazlı içecekler gibi boş kalorili gıdalar tüketilmemeli. Doymuş yağ ve kızartmalardan uzak durma: Az yağlı pişirme yöntemleri (haşlama, buğulama, ızgara) tercih edilmeli. Lifli besinlere kontrollü geçiş: Bağırsak düzenini sağlamak için sebze ve tam tahıllar azar azar diyete eklenmeli.