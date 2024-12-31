'Tur Rehberi', gösterime 1 Ocak'ta girecek

'Tur Rehberi', yeni yılın ilk gününde seyircilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. İnsanları en iyi tanıma yönteminin ‘birlikte tura çıkmak’ olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan ‘Tur Rehberi’ eşi benzeri olmayan bir seyahati beyaz perdeye aktaracak.

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri izleyicileri eğlenceli bir tura çıkartırken, yolda başına gelenler hem güldürecek hem de umut verecek.