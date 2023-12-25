Turan isminin anlamı nedir? Turan ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Turan adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Turan ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Turan adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Turan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TURAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Turan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Turan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Turan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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TURAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Turan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı.

Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtları.

Cesur, atılgan.

TURAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Turan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Turan adını koymak caizdir.

TURAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Turan ismini kullanan 48.518 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Turan ismini kullanan 10.590 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Turan ismini kullanan 2.590 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Turan ismini kullanan 2.618 kişi bulunmaktadır.

TURAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Turan ismine sahip bireyler çok enerjiktirler ve yerlerinde duramazlar. Olaylar karşısında hemen panikleyen ve çabuk heyecanlanan yönleri vardır, soğukkanlı oldukları söylenemez. Sosyal insanlardır, arkadaş çevresi çoktur. Yeni insanları tanımaktan hoşlanırlar. Girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çekerler. İkili ilişkilerinde rahat davranırlar partnerlerine güvenirler ve kısıtlamazlar. Özgürlüğüne düşkündürler kendileri de kısıtlanmayı istemezler.

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Olumlu yönleri

Kendine güveni tam olan, rekabetten korkmayan, kararlı, enerjik, açık sözlü, fikrini açıkça ifade edebilen, mert, girişimci, cesur, risk almaktan korkmayan, hızlı öğrenen, amacına uygun hareket eden, önderlik etmeyi seven, maceraya atılmaktan korkmayan, yenilikleri seven, hareketli, samimi, lider, atılgan, cömert, güçlü, deneyimlerinden ders çıkaran.

Olumsuz yönleri

Karamsar, kolay etki altında kalan, çabuk değişen fikirler, disipline olmakta zorlanan, kırılgan, zora gelemeyen, şartlara göre çabuk yön değiştiren.

TURAN İSMİNE BENZER İSİMLER

Turan isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Turan ismine uygun ikinci isimler

Ahmet Turan , Ahmet Turan , Arda Turan , Arda Turan , Turan Can , Yusuf Turan , Turan Emre

Turan isminin anagramı

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Turna , Artun

İçinde Turan geçen isimler

Erturan

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Turabi , Tural , Turay , Turaç , Turab , Tura , Turalp

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Turgut , Turgay , Turhan , Turcan , Turkan , Turgutalp , Turbay

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Duran , Kamuran , Erduran , Yurtkuran , Özduran , Bayburan

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Baran , Ümran , Devran , İmran , Seyran , Miran , Boran

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Tunahan , Tufan , Tuğcan , Tuğkan , Tuğrahan , Tuğhan , Tuğsan

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Tahsin , Tayfun , Tekin , Tacettin , Taylan , Tolgahan , Tarkan

Turan ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Turaç , Turac , Turale , Turfa , Turre , Turhatun , Nuran , Kamuran , Şükran , Ümran , Hicran , Seyran , Bedran

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