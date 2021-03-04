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Tureks Turizm'den halka arz başvurusu! Tureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak?

Kiler Holding bünyesinde turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turizm halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Ekonomi piyasaları Tureks Turizm halka arz izahnamesini merak ediyor. Tureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar...

Tureks Turizm'den halka arz başvurusu! Tureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak?

Ekonomi piyasalarının gündeminde Tureks Turizm'in halka arz başvurusu var. 2002 yılından beri turizm ve öğrenci-personel taşımacılığı alanlarında hizmet veren Tureks Turizm yayınladığı izahnameyle 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet payın halka arz edileceğini duyurdu. Tureks Turizm halka arz ne zaman, hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar...

TUREKS TURİZM HALKA ARZ BAŞVURUSU

Turex Turizm A.Ş., 3 Mart 2021 tarihinde şirketin sermayesini 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle toplam 22.500.000 TL değerindeki 22.500.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin başvuruda bulundu.

TUREKS TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKADAN, NE ZAMAN?

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Tureks Turizm halka arz için 2 gün boyunca talep toplanacak. Tureks Turizm halka arzın borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplamanın ardından 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Halk arz tarihleri satış duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

TUREKS TURİZM HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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