Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemi başladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

        Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemi başladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir

        Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayını alan Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2 Kasım Perşembe günü itibarıyla başladı. 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak olan şirket halka arz fiyaını 10,97 olarak açıkladı. Çoğunlukla mermer sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik, bu alanda halka arz olan ilk şirket ünvanını da aldı. İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ve lot dağıtımına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan tek şirket olan Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2 Kasım itibarıyla başladı. Toplamda 5 ortağı bulunan Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 adet payı satıyor. MARBL kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satışa sunuluyor. İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve yer aldığı bankalar...

        2

        TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!

        Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.

        TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TARİHLERİ

        Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştiriliyor.

        3

        TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.

        4

        TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        5

        TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

        6

        TUREKS TURUNÇ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

        Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak. Böylece kişi başı tahmini düşecek lot sayısı şöyle:

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

        - 2.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (307 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (263 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (230 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (197 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (175 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (164 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (142 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (131 TL).

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı