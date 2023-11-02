Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemi başladı! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir
Tureks Turunç Madencilik halka arz tarihleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayını alan Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2 Kasım Perşembe günü itibarıyla başladı. 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak olan şirket halka arz fiyaını 10,97 olarak açıkladı. Çoğunlukla mermer sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik, bu alanda halka arz olan ilk şirket ünvanını da aldı. İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ve lot dağıtımına ilişkin merak edilenler...
Bu hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan tek şirket olan Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2 Kasım itibarıyla başladı. Toplamda 5 ortağı bulunan Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 adet payı satıyor. MARBL kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satışa sunuluyor. İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve yer aldığı bankalar...
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!
Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TARİHLERİ
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştiriliyor.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.
TUREKS TURUNÇ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?
Tureks Turunç Madencilik 58.976.404 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak. Böylece kişi başı tahmini düşecek lot sayısı şöyle:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (307 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (263 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (230 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (197 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (175 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (164 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (142 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (131 TL).