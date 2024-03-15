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        Haberler Seçim Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

        Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 15.03.2024 - 20:27
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        Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
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        Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir" ifadelerini kullandı.

        Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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