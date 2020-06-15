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Koronavirüse yakalanan turisti ülkesine geri götürecek

Pandemi sebebiyle uçuşlarına verdiği aradan sonra 27 Haziran itibarıyla yeniden uçmaya başlayacağını açıklayan Corendon Airlines, Almanya Hükümeti'nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması üzerine Türkiye'de tatil yaparken koronavirüse yakalandığı tespit edilen yolcuların ve ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı

Corendon Airlines
HABERTURK.COM

Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak güvenli uçuşlar yapmak için hazırlıklarını tamamlayan Corendon Airlines, Alman turistlerin Türkiye'de güvenle tatil yapabilmeleri için yeni bir hizmet devreye aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tatili esnasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve dönüş biletleri Corendon Airlines'dan olan yolcuları, tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri götürecek olan Corendon Airlines, bu yolcuların ailelerine de istedikleri zaman ülkelerine dönme esnekliği tanıyacak.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, Alman turistlerin Türkiye'ye planlayacakları tatillerinde içlerinin bir nebze daha rahat olması için böyle bir uygulamaya gittiklerini açıklarken, pandemi sebebiyle yerde yatan tüm uçaklarında da uluslararası standartlarda ekstra hijyen önlemleri aldıklarını anlattı.

Karaer, "Uzun süre evde kaldıktan sonra tatil için yola çıkan yolcularımızın en güvenli ve emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlıyor olacağız" dedi.

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