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Sağlık turizmine yönelik olarak İstanbul’da düzenlenecek olan “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı” , 22-23 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuara, Türkiye'deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra, Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerden sağlık sektörünün öncüleri katılacak. Fuarın ana sponsoru Demir Sağlık ve Hayat Sigorta CEO’su Viktor Hodara, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi.

SAĞLIK TURİZMİ GELİŞECEK

Sağlık turizminin gelişmesini amaçlayarak Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Hodara, “Bu sigortayı, fuarlar sayesinde daha geniş kitlelere tanıtabilme fırsatı yakalıyoruz. Firma olarak, çok inandığımız ve desteklediğimiz sağlık turizmi alanındaki organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz” dedi.

Hodara, “Sağlık sigorta sektörü, tüm sigorta branşları arasında en hızlı büyüyen alanlardan biridir. Özellikle pandemi ile beraber, sağlık sigortalarının önemi artmış ve sektörde daha yoğun bir rekabet ortamı doğmuştur. Bu yüzden de kaliteli hizmet vermek ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın yanında, tüketicilere ihtiyaca yönelik yaratıcı çözümler sunmak çok önemli hale gelmiştir. Fuarların bu konuda farklı segmentlerden müşteriye topluca ulaşmak, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, sigorta sektöründe farkındalığı arttırmak açısından diğer sektörlerde olduğu gibi etkili olacağı kanısındayım” diye konuştu.