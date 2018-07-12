" Türk Akımı" projesi olarak adlandırılan yeni Rus doğalgaz hattının, Kırklareli Kıyıköy'den Türk topraklarına girmesi için start verildi. BOTAŞ "Türk Akımı"nı, Karadeniz kıyısı Kıyıköy'den Çorlu/Misinli'ye taşıyacak 69 kilometrelik boru hattı için ihale açtı. ÇED raporuna göre, BOTAŞ'ın ihale edeceği işin proje bedeli yaklaşık 200 milyon TL.





69 KİLOMETRELİK BORU HATTI İÇİN İHALE

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Karadeniz'in altına döşenen, yaklaşık 910 kilometre boru hattı ile Kıyıköy açıklarına gelen "Türk Akımı" doğalgaz hattı, BOTAŞ'ın yapacağı ihale ile Türk topraklarına girecek. BOTAŞ'ın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği "Türk Akımı Kara Kısmı-1 Doğal Gaz Boru Hattı" ihalesi 31 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Söz konusu boru hattı ihalesiyle doğalgaz Kıyıköy'den, Çorlu-Lüleburgaz hattının orta mesafesindeki Misinli köyüne ulaşacak. ÇED raporuna göre proje bedeli, yaklaşık 200 milyon TL olan doğalgaz boru hattı 69 kilometre olacak.





EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYACAK

Söz konusu proje ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunda, hattın Türkiye için önemi şöyle vurgulandı:

"Türk Akımı Projesi, Rusya doğalgaz rezervleriyle Türkiye'nin dağıtım ağı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir enerji arzı sağlayacak bir projedir. Bu projenin karadaki ilk bölümü olan Türk Akımı Kara Kısmı-1 projesi Rusya kıyısından başlayıp, Türkiye kıyısına çıkacak açık deniz boru hattı ile getirilen doğalgazın ülkemizde mevcut doğalgaz boru hattına bağlanmasını temin edecektir. Böylece ülkemizin stratejik öneminin artması yanında, ekonomik girdi de sağlayacak bir projedir."



Doğalgaz borularının döşenmesi için yaklaşık 3 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde kanal kazılacak. Doğalgaz borularının geçeceği yaklaşık 20 metre genişliğindeki bir hat kamulaştırılacak.