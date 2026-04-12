        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk balı 31 ülkeye ihraç edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Türk balı 31 ülkeye ihraç edildi

        Türkiye'den ocak-mart döneminde 2 bin 71 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 9 milyon 226 bin 137 dolar gelir sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Türkiye'nin ihraç ürünlerinden bal, yılın ilk çeyreğinde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak üzere 31 ülkenin sofrasında yer aldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 3 aylık bal ihracatı, 2 bin 71 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 9 milyon 226 bin 137 dolar gelir sağlandı.

        Söz konusu dönemde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak 31 ülkeye bal satıldı. Türkiye'den ABD'ye 2 milyon 605 bin 140, Birleşik Krallık'a 1 milyon 110 bin 768, Kanada'ya ise 1 milyon 69 bin 319 dolarlık bal ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Venezuela, Danimarka, Suriye, Liberya, Somali ve Kongo'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bal ihracatında yılın ilk çeyreğinin 9,2 milyon doları aşkın gelirle kapatıldığını söyledi.

        Söz konusu ürün ihracatında istikrarlı bir performans sergilendiğini belirten Kalyoncu, "Ocak-mart döneminde 31 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla hem pazar çeşitliliğimizi koruduk hem de sektör açısından dengeli bir tablo ortaya koyduk." dedi.

        Kalyoncu, Türk balının özellikle kalite ve doğallık açısından uluslararası pazarlarda tercih edildiğinin altını çizerek, "Başta ABD, Birleşik Krallık ve Kanada olmak üzere güçlü olduğumuz pazarlarda konumumuzu pekiştiriyoruz. Bunun yanında yeni ülkelere ihracat yapılması da sektörümüz açısından önemli kazanım." diye konuştu.

        İhracatı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

        "Üretimde kaliteyi artırmaya, ürün takibini güçlendirmeye ve markalı ihracata odaklanıyoruz. Yeni pazar arayışlarımız da devam ediyor. Özellikle Asya ve Orta Doğu pazarlarında Türk balına yönelik ilgiyi artırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yıl sonuna kadar ihracat rakamlarımızı daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz."

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
