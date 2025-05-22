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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Türk basketbolu, Avrupa'da 17. kupa peşinde - Basketbol Haberleri

        Türk basketbolu, Avrupa'da 17. kupa peşinde

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:18
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        Türk basketbolu, Avrupa'da 17. kupa peşinde!
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        THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmayı hedefliyor.

        Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

        Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.

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        Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

        Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı.

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

        Sarı-lacivertli takım, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, Fransa'dan da Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de şampiyon olması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 17. kupasını getirecek.

        BU SEZONKİ İKİNCİ KUPA OLACAK

        Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.

        Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupa'yı havaya kaldırmıştı.

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        Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.

        İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

        Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

        Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

        Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

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