Kabadayı, yaptığı açıklamada, tüm olumsuz söylentilere göre konut satışlarının tüm hızla sürdüğünü kaydederek, bu yılın ocak-temmuz döneminde 769 bin 910 konut satıldığını, geçen yılın aynı dönemine göre değişim olmadığını bildirdi.

Söz konusu dönemde Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının yüzde 29,6'lık artışla 11 bin 321'den 14 bin 674'e yükseldiğini aktaran Kabadayı, "Tüm sıkıntılara ve olumsuz söylemlere rağmen 7 ayda yerliye satışlarda 800 bine, yabancıya satışlarda ise 15 bine yaklaşan konut satışı mevcut. Yerlide geçen yılla aynı, yabancıda yüzde 30 yukarıdayız." diye konuştu.

Kabadayı, sektörün Türkiye ekonomisinin dinamolarından olduğunu, 250'den fazla alt sektörü canlandırdığını kaydederek, konut talebinde hiçbir problem olmadığını, yüksek arazi fiyatlarının yanı sıra faiz artışlarının belirli gelir gruplarının konuta ulaşımını zorlaştırdığını anlattı.

Türkiye'de son yıllarda bir milyon 200 bin, bir milyon 400 bin adet gibi konut satışlarının yapıldığını aktaran Kabadayı, tüketiciye doğru fiyat ve ödeme koşulları sunulduğunda alımın hemen gerçekleştiğini bildirdi.

Kabadayı, faizler atınca firmaların vadeli satış modellerinin devreye girdiğini, ipotekli satışların düştüğünü ve senetli satışların arttığını kaydetti. Türkiye genelinde Hazine'nin elinde çok büyük arazilerin bulunduğunu dile getiren Kabadayı, bu arazilerin uygun fiyatlı konut üretimi için kullanılabileceğini söyledi.

"İNŞAATIN YANI SIRA BANKACILIKLA İLGİLİ DE BİR SÜRE DEDİKODU VAR"

Kabadayı, sektörde var olduğu iddia edilen sıkıntılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.

"Biz yılın 7 ayında hedeflerimizi yakaladık. Kamu bankalarının bir dönem faizleri yüzde 0,98'e düşürmesinin ve sektörün büyük bir kampanya gerçekleştirmesi çok olumlu oldu. Sektördeki bazı firmaların batacağına ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialarla karamsarlık oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Türkiye ekonomisinin temelleri çok sağlam. Rakamlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İnşaatın yanı sıra bankacılıkla ilgili de bir sürü dedikodu var. Bunlar Türkiye'ye yönelik negatif ataklar. Sektördeki firmaların borçlarından kat kat fazla varlıkları var. Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin en önemli sektörlerinden olduğu için bu alandaki güveni yıkmak için saldırılar olduğunu düşünüyorum."

Kabadayı, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaştığını belirterek, kendilerinin Ege Yapı olarak hiçbir yatırımlarını ertelemediğini, hepsini zamanında hayata geçirdiklerini ve geçireceklerini aktardı.

Özel sektör olarak üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Kabadayı, sektörün faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Kabadayı, sektörde faaliyet gösteren çok büyük ve kurumsal STK'ların olduğunu belirterek, bu STK'ların her türlü riskin analizini yaptığını söyledi.

"YABANCIYA SATIŞTA 30 BİN RAKAMINA ULAŞIRIZ"

Kabadayı, yabancılara konut satışında yaşanan yüzde 30'luk artışın sektöre olan yabancı güvenini gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yabancıdaki yüzde 30'luk artış yılsonuna kadar daha da artacaktır. Geçen yıl 22 bin adedi aşan yabancıya konut satışında yılsonunda 30 bine çok rahat yaklaşırız. Ancak Türkiye'nin çok daha büyük potansiyeli var. Benzer metropollere baktığımızda bu potansiyeli görüyoruz. Yabancılara satıştan elde edilen gelirin de 4,6 milyar dolardan bu yıl 6-7 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum. Vatandaş olabilmek için şu an en az bir milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerekiyor. Bunun 300 bin dolara çekilmesi de direkt satışlara yansıyacaktır."

Kabadayı, 300 bin dolara düşürülmesi konusunun kendilerine sürekli yabancılar tarafından sorulduğunu ifade etti.

Emlak Bankası'nın sektör için çok faydalı olacağını dile getiren Kabadayı, sektörde yatırım enstrümanlarının artacağını, bankanın hem üreticiye hem de tüketiciye yararlı olacağını bildirdi.

KONUTTA YENİ KAMPANYA GELİYOR

Kabadayı, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe talebin uzun süre daha devam edeceğini belirterek, yeni taleplerin yanı sıra kentsel dönüşümle 7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu noktada sektör için bir şans olduğunu dile getiren Kabadayı, "Bakanımız çok doğru ve yerinde adımlar atılıyor. Bu kapsamda biz de sektörün geleceğinden umutluyuz, yarınlardan ümitliyiz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde, bayramda sonra Emlak Konut'un da katılımıyla ulusal bir kampanya daha düzenlenecek. Sektördeki STK'ların büyük firmalarla katılacağı bu kampanya kapsamında uygun faiz oranı ve cazip fırsatlar sunulacak. Faizlerin belirli vadelerle yüzde 1'in altına, yüzde 0,98'e çekilmesi düşünülüyor." değerlendirmesinde bulundu.







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