Türk filmleri için tehlike çanları çalıyor

Sinema salonları, son 5 yılın en ilginç ve bir o kadar da düşündürücü döneminden geçiyor. Yılın en çok sinema bileti kesilen dönemi olan ocak - şubat verileri bize gösteriyor ki, Türk filmleri, 2024'te pandemi öncesi dönemi hatırlatan o altın çağı mumla arar hale geldi.

Çok değil, sadece iki yıl önce 2024’ün ilk iki ayında adeta bir sinema şöleni yaşanıyordu. Toplam izleyici sayısının 12.3 milyona dayandığı, bu pastanın tam 10.5 milyonunu Türk filmlerinin aldığı o günler, sektör için adeta bir gövde gösterisiydi, pandemi öncesine dönüşün sinyaliydi. Türk filmleri pazarın % 85’ine hükmediyor, salonlar yerli hikâyelerle dolup taşıyordu.

DRAMATİK DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ

2024 zirvesinden sonra karşımıza çıkan tablo tam anlamıyla dramatik bir geri çekilme oldu. Türk filmlerinin izleyici sayısı, son iki yılda büyük oranda kan kaybetti.

'AYNI NAKARAT'A PRİM VERİLMİYOR

2024’te kesilen 10.5 milyon Türk film bileti, bugün 4.2 milyona kadar gerilemiş durumda. Bu, iki yıl içinde izleyicilerin % 60’ının Türk filmlerinden elini - ayağını çekmesi demek. Bu, sadece bir tesadüf olamaz. Bu durum, içerik kalitesinin 2024’teki o heyecan verici ivmeyi yakalayamadığının, izleyicilerin 'Aynı nakaratlara' artık prim vermediğinin en somut göstergesi olarak karşımıza çıktı.