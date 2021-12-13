Türk filmleri yeniden yükselişte 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz hafta sonunda 'Aykut Enişte 2'nin pandeminin başlangıcından sonra rekor açılışa ulaşması, izleyicilerin Türk filmlerini ne ölçüde özlediğinin göstergesi olmuştu. Geçtiğimiz hafta sonundaki gişe rakamlarıyla Türk filmlerine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serildi.

Yaklaşık 21 aylık sürecin sonunda Türk filmleri yeniden yükselişe geçti. En çok izlenen filmler arasında iki Türk filmi ilk sırada yer aldı. 'Aykut Enişte 2', gösteriminin ikinci haftasında liderliğini sürdürürken onu 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi' takip etti.

Onur Bilgetay'ın yönettiği; Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer'in başrollerini paylaştığı BKM yapımı 'Aykut Enişte 2', hafta sonunda 119.409 kişi tarafından izlenerek 397.508'e ulaştı.

Cuma günü gösterime giren Uğur Bayraktar'ın yönettiği; Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca Ekmekçi, Ahmet Varlı ve Beste Bereket'in başrolleri paylaştığı Ubay Film Yapım & Zyef Film Yapım yapımı 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi', 109.208 kişiyle açıldı.