Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 lira üzerinde

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TÜRK-İŞ Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık sınırı) 6 bin 889 TL'ye yükseldi. Bu rakam asgari ücretin bin 390 lira üzerinde.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (Kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (Yoksulluk sınırı) 22 bin 442 TL'ye yükseldi.

(Yeni Beslenme Kalıbı ile) Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)* Ağustos 2021 Aralık 2021 Temmuz 2022 Ağustos 2022 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 949,26 1.249,34 2.062,63 2.078,79 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 751,16 960,83 1.645,21 1.655,54 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 936,17 1.232,46 2.032,63 2.048,79 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 507,72 655,22 1.099,17 1.106,64 Açlık Sınırı 3.144,31 4.097,85 6.839,64 6.889,76 Yoksulluk Sınırı 10.242,10 13.348,00 22.278,98 22.442,20

Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 8 bin 999'ye çıktı.

GIDA HARCAMALARI YÜZDE 119.11 ARTTI

Ağustos ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.73 oldu. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 119.11 hesaplandı. Sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 68.13 oldu.