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Haberler İş-Yaşam Türk-İş: Ağustos'ta gıda fiyatları aylık yüzde 0.73, yıllık yüzde 119.11 arttı
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Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 lira üzerinde

Türk-İş'in çalışmasına göre Ağustos ayında gıda fiyatları aylık yüzde 0.73, yıllık yüzde 119.11 arttı. Açlık sınırı 6 bin 889 TL ile asgari ücretin bin 390 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 22 bin 442 TL oldu

Türk-İş: Ağustos'ta gıda fiyatları aylık yüzde 0.73, yıllık yüzde 119.11 arttı
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık sınırı) 6 bin 889 TL'ye yükseldi. Bu rakam asgari ücretin bin 390 lira üzerinde.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (Kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (Yoksulluk sınırı) 22 bin 442 TL'ye yükseldi.

(Yeni Beslenme Kalıbı ile)

Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Ağustos

2021

Aralık

2021

Temmuz

2022

Ağustos

2022

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

949,26

1.249,34

2.062,63

2.078,79

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

751,16

960,83

1.645,21

1.655,54

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

936,17

1.232,46

2.032,63

2.048,79

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

507,72

655,22

1.099,17

1.106,64

Açlık Sınırı

3.144,31

4.097,85

6.839,64

6.889,76

Yoksulluk Sınırı

10.242,10

13.348,00

22.278,98

22.442,20
  • Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 8 bin 999'ye çıktı.

GIDA HARCAMALARI YÜZDE 119.11 ARTTI

Ağustos ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.73 oldu. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 119.11 hesaplandı. Sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 68.13 oldu.

Çizelge 2: Gıda Harcamasındaki Değişim (yeni beslenme kalıbı ile)

Ara.21

Tem.22

Ağu.22

Bir önceki aya göre değişim oranı %

24,92

7,01

0,73

Sekiz aylık değişim oranı %

39,32

66,90

68,13

Son on iki ay itibariyle değişim oranı %

55,74

128,44

119,11

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