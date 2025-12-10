Habertürk
        TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 12 Aralık komisyonu için mesaj: Aynı yerdeyim

        TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'tan 12 Aralık komisyonu için mesaj: Aynı yerdeyim

        TÜRK-İŞ, komisyon yapısı ve asgari ücret belirleme usulleri değişmeden çalışmalara katılmama kararını koruyor. Başkan Ergün Atalay, henüz bir düzenleme yapılmadığını, bir öneri gelirse Başkanlar Kurulu'nda değerlendireceklerini, aksi halde 12 Aralık toplantısına katılımın zor göründüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.12.2025 - 22:00 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:00
        Atalay'dan 12 Aralık komisyonu için mesaj
        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 12 Aralık günü toplantıya çağrılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılıp katılmama konusunda, “ben hala aynı yerdeyim. Bir öneri gelirse, düzenleme olursa Başkanlar Kurulumuza sunacağımızı söyledim. (katılmama kararı yönünde) Ben aynı yerdeyim” dedi.

        TÜRK-İŞ, komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştı. Bu süreçte bazı formüller ortaya atılsa da net bir sonuca ulaşılmadı.

        Bakanlık, Komisyon’daki kamu temsilcisinin 1 üyeye düşürülmesi formülünü geliştirmesine karşılık, bu konuda idari bir düzenleme için henüz adım atılmadı. Bu ortamda, 12 Aralık günü Komisyon toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantıya çağrıldı.

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK’in sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Ortak Yarınlar programı ödül töreni ve TİSK Genel Kurulu gala programına katıldı. Programa ilerleyen saatlerde katılan Ergün Atalay burada gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Atalay, komisyona katılıp katılmayacakları sorusuna, “Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor” dedi.

        FOTO: AA

        #ergün atalay
        #asgari ücret
        #haberler
