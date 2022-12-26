Türk kahvesinin püf noktaları!

NEDEN YANINDA SU İKRAM EDİLİR?

Türk kahvesinin yanında su ikram edilmesi klasik bir gelenektir. Ancak su servis edilmesinin bir anlamı ince bir anlamı vardır. Kahve ikram edilen misafir eğer ilk olarak suyu içerse aç olduğu anlamına gelir ve misafire yemek ikram edilirdi. Eğer ilk kahve içilirse karnım tok demektir.