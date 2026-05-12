Türk koreografın Londra çıkarması: “Guerrier Bisous” kapalı gişe oynadı

Türk yönetmen ve koreograf Buse Baskı, Londra’da başarılı işlere imza atıyor. Baskı, İngiltere’de deneyimlediği sanat yolculuğunu Habertürk’e değerlendirdi. Baskı, üst üste kapalı gişe oynayan “Guerrier Bisous”’un bir tema etrafında farklı sahneleme tekniklerinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verdi.

“SENARYO YAZIMINDAN KOSTÜM TASARIMINA FARKLI ALANLARDA ÜRETİM YAPTIM”

Asıl alanının dans ve hareket odaklı performans olduğunu söyleyen Baskı şöyle devem etti: “Eğitim sürecim boyunca projelerin yaratıcı gelişiminden sahneye taşınmasına kadar her aşamasında aktif rol alıyorduk. Senaryo yazımından yönetmenliğe, koreografiden müzik yönetmenliğine, kostüm ve set tasarımına kadar birçok farklı alanda üretim yaparken aynı zamanda sahnede de yer alıyordum. Türkiye’de yer aldığım okul projelerinde de organizasyon ve ekip yönetimi tarafında oldukça aktif bir yapım vardı. Farklı departmanların etkinliklerinde görev alıyor, ekiplerin koordinasyonunda sorumluluk üstleniyordum. Sanırım bu süreçte koreografi, yaratıcı yönetmenlik, yapımcılık ve ekip yönetimi gibi alanların beni en çok besleyen taraflar olduğunu fark ettim.”

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU”

Üniversite sonrası Londra gibi rekabetin ve yeteneğin çok yoğun olduğu bir şehirde yalnızca fırsatların gelmesini beklemenin yeterli olmadığını, insanın kendi alanını ve kendi fırsatlarını yaratması gerektiğini gördüğünü anlatan başarılı yönetmen şunları söyledi: "Bu dönemde bir yandan dans eğitmenliği yapıyor, bir yandan da mezun olduğum Goldsmiths University of London’da eğitmen olarak çalışıyordum. Buraya gelebilmek ve bu üretimlerin içinde yer alabilmek benim için çok büyük bir şanstı. Zamanla çevrem, birlikte üretim yaptığım insanlar ve sosyal medya üzerinden oluşan bir kitle büyüdükçe bunu daha profesyonel ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeye başladım. 2024 yılında ablamla birlikte STUDYO LONDON adlı yaratıcı platformu kurduk. Farklı disiplinlerden ve kültürel geçmişlerden sanatçıları bir araya getiren bu oluşum; performans, görsel sanatlar, tasarım, yazınsal üretimler ve hareket odaklı projelerin bir bütün olarak birlikte geliştiği bağımsız bir yaratıcı platform olarak faaliyet göstermeye başladı.”

“GUERRİER BİSOUS” NE ANLATIYOR?

“Guerrier Bisous”’un dans odaklı bir performans gösterisi olduğunu söyleyen Buse Baskı, “Burlesque ve cabaret dünyasından yoğun esintiler taşıyan disiplinlerarası bir sahne prodüksiyonuydu. Projede Xander Esponilla ile birlikte koreografi ve yönetmenliği ortaklaşa üstlendim, aynı zamanda yapımcılığını da kendim yürüttüm. Bununla birlikte sahne tasarımı, kostüm ve ışık gibi birçok yaratıcı alanda da aktif olarak sürecin içinde yer aldım. Dans, tiyatro, müzik ve görsel anlatımı bir bütün olarak ele alan, sahne dünyasının dinamiklerini ironik ve kendinin farkında olan bir dille yorumlayan bir yapıya sahipti. Gösterinin merkezinde oldukça tanıdık ve klasik bir sahne hikâyesi vardı; görünürlük, güç ilişkileri ve sahne dünyasının yarattığı hiyerarşiler üzerinden ilerleyen bir anlatı kurduk” dedi.

“BİREYSEL YILDIZ SİSTEMİNDEN KOLEKTİF ÜRETİM ANLAYIŞINA”

18 kişilik oyuncu kadrosu ve geniş yaratıcı ekiple geliştirdikleri “Guerrier Bisous”ta en önemsediği noktalardan birinin, bireysel yıldız sisteminden çok kolektif üretim anlayışını öne çıkarmak olduğunu belirten Baskı, "Bu süreçte proje kapsamında iş verdiğim dansçılar ve sonradan yaratım sürecine dahil olan sanatçılarla zaman içinde güçlü bir üretim bağı kurduk; birlikte birçok yeni iş üretme fırsatı bulduk. Birçoğunun bu süreci 'bir ekipten çok bir aile' olarak tanımlaması, benim için bu kolektif yapının en değerli karşılıklarından biri oldu. Gösteri, Haziran 2025’te Londra’da iki gece üst üste kapalı gişe olarak sahnelendi ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde yoğun bir ilgi gördü” diye konuştu.