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Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet!

Türk mutfağı kendine özgü geleneksel lezzetleriyle her çeşit yemeği bünyesinde barındırabilen köklü geçmişe sahip olan bir kültürdür. Osmanlı mutfak kültürlerinden günümüze kadar gelen eşsiz lezzetleriyle Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerini sıraladık. İşte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri...

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  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    Türk mutfağının geleneksel  kültür lezzeti her bölgenin özelliklerini taşıyor. Yemeklerin birçoğu coğrafi işaretli ürünler olup Türk menşeli olduğu için geçmişini ve yöreselliğini yaşatmaya devam ediyor. 

    Karşı koyacamayacağımız 50 Türk yemeğinin listesi şöyle;
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KURU FASULYE

    Bakliyatlar arasında en çok sevilenlerden biri olan kuru fasulye, isteğe göre etli veya etsiz tercih olarak tercih edilebiliyor. Osmanlı döneminden bu zamana kadar tüketilen kuru fasulye sucuklu yapıldığında ise damakta ayrı bir tat bırakıyor. Kuru fasulye fırında güveç içerisinde yapıldığı zaman yine lezzetline doyum olmuyor.

    Ülkemizin tescilli kuru fasulyeleri ise;

    -Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi (Bingöl)

    -Çavuşdağı Kuru Fasulyesi (İzmir)

    -Derinkuyu Kuru Fasulyesi (Nevşehir)

    -Suşehri Kuru Fasulyesi (Sivas)

    -Çamoluk Kuru Fasulyesi (Giresun)

    -Çayeli Kuru Fasulyesi (Rize)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    URFA KEBAP

    Türkiye yemekleri denilince birçok turistin aklına kebap gelir. Tadıyla ve kendine özgü tarifi ile sevenleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kebabın bu kadar lezzetli olması ve tercih edilmesi ise yapımında kullanılan püf noktalardan geçiyor. Kebap yapılırken etin zırhtan geçirilmesi en önemli püf noktalarından birisidir. Ayrıca kuzu etine belirli ölçüde eklenen kuyruk yağı da tadını etkileyen faktörlerden.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    MERCİMEK ÇORBASI

    Çorbalar arasında sıklıkla tercih edilen çorba muhtemelen mercimektir. Hem yapımı kolay hem de besleyici olan mercimek çorbası Türk mutfağının köklü geçmişinden geliyor. Mercimek çorbasının restoranlarda bu kadar lezzetli olmasının sırrı ise içerisine eklenen bir miktar zerdeçal  ve tereyağından geliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İMAMBAYILDI

    İmambayıldı patlıcan sevenlerin vazgeçilmezleri arasına giren yemekler arasında. İmambayıldının, karnıyarıktan farkı ise içerisinde kıyma bulunmamasıdır. Vejetaryenler tarafından sıklıkla tercih edilen imambayıldının yapımı da oldukça basit.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ADANA KEBAP

    Acı severlerin tercihi olan Adana kebabı Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi. Adana’ya ait olan bu kebap özellikle şehirde sıklıkla tüketiliyor.

  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KARNIYARIK

    Patlıcan yemeği denilince akla ilk gelen Türk Mutfağı tariflerinden olan karnıyarık lezzetiyle sevenleri tarafından oldukça tüketiliyor. Kıyma ile yapılan karnıyarık yanında cacıkla servis edilince tam bir klasik haline geliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KUZU İNCİK

    İncik özellikle kuzudan yapıldığı zaman oldukça lezzetli bir tarif haline geliyor. Türk mutfağının klasiklerinden olan kuzu incik tarifini yaparken mutlaka mühürleyin.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    DALYAN KÖFTE

    Orijinal tarifinde yumurta kullanılan dalyan köfte sosuyla beraber servis ediliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ALİNAZİK

    Altında bulunan patlıcan sosu ile servis edilen alinazik hem etli hem de kıymalı olarak tüketiliyor.

     
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    DÖNER

    Türk mutfağının özel lezzetlerinden olan döner et ve tavuk çeşitleriyle servis ediliyor.

    Ülkemizde tescil almış 3 döner bulunuyor; 

    -Bursa Döneri (Bursa)

    -Ankara Döneri (Ankara)

    -Ulaş Yaprak Döneri (Sivas)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    LAHMACUN

    Odun ateşinde pişirilen lahmacun yine Türk mutfağının klasikleri arasında yer alıyor.

    Ülkemizde uluslarası tescilli 3 çeşit lahmacun bulunuyor;

    -Tarsus Fındık Lahmacun (Mersin)

    -Antep Lahmacun (Gaziantep)

    -Urfa Lahmacun (Şanlıurfa)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İÇLİ KÖFTE

    İçli köfte haşlanmış ve kızartılmış olarak iki şekilde yapılıyor. Yöresel bir lezzet olan içli köfte bulgurdan elde ediliyor.

    Tescilli içli köfteler;

    -Adana içli köftesi (Adana)

    -Malatya içli köftesi (Malatya)

    -Diyarbakır içli köftesi (Diyarbakır)

    -Gaziantep içli köftesi (Gaziantep)

    -Urfa içli köftesi (Şanlıurfa)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ÇİĞ KÖFTE

    Etli ve etsiz yapılan çiğ köfte bulgurun baharatlarla beraber özel tepside yoğrulmasından elde ediliyor. Yöresel lezzetin sevenleri oldukça fazla.

    Ülkemizde tescilli 2 şehrin çiğ köftesi bulunuyor;

    - Adıyaman çiğ köftesi (Adıyaman)

    - Şanlıurfa çiğ köftesi (Şanlıurfa)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    LAHANA DOLMASI

    Türk mutfağına özgü olan lezzet lahananın yapraklarından elde ediliyor.

    Ülkemizde tecilli olarak lahana dolması sadece Malatya'da bulunuyor.

    -Malatya Pöçüklü Lahana Sarması/ Malatya Nahna Küftesi
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    PATLICAN KEBAP

    Kebap türleri arasında tercih edilen lezzet, patlıcan ve etin şişlenerek beraber pişmesinden elde ediliyor. Patlıcan kebabı yenirken patlıcandan bir parça kesilip etinin de içerisine konmasıyla beraber tüketilince tadının farkı ortaya çıkıyor.

    Ülkemizin tescilli patlıcan kebabı Urfa'ya aittir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    YAPRAK SARMA

    Zeytinyağlı veya etli olan yaprak sarma Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden birisi. İsteğe göre yoğurtla beraber tüketilebilen sarma ülkemizde iki şehirde tescillenmiştir;


    -Beypazarı yaprak sarma (Ankara)

    -Konya etli yaprak sarma (Konya)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    NOHUT

    Baklagillerden olan nohut yemeği Türk mutfağında sıklıkla tercih edilerek tüketiliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İSKENDER

    Döner etinden elde edilen İskender yoğurt, salça sosu ve eritilmiş tereyağı ile servis ediliyor. Tercih edilen yere göre tadı değişen klasik lezzeti, özellikle ustasından yemek gerekiyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    PERDE PİLAVI

    Dışında hamur içinde iç pilavla servis edilen perde pilavının özelliği, pilava kaplanan hamur katmanın tıpkı bir perde gibi dümdüz olmasından geliyor.

    Ülkemizde perde pilavı Sirrt şehrimizde tescillidir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    MANTI

    Salça sosu, tereyağı, nane ve yoğurtla servis edilen mantı Türk mutfağına özgü lezzetler arasında.

    Mantının değişik çeşitleri hemen hemen ülkemizin her bölgesinde bulunuyor. Tescilli mantılarımız ise;

    -Bartın pirinçli mantı (Bartın)

    -Bozüyük mercimekli mantı (Bilecik)

    -Erzurum mantısı/ Erzurum Hingeli (Erzurum)

    -Kayseri mantısı (Kayseri)

    -Kayseri tepsi mantısı (Kayseri)

    -Kayseri yağ mantısı (Kayseri)

    -Konya kıtırlı mantı (Konya)

    -Sinop mantısı (Sinop)

    -Yakakent mantısı (Samsun)

    -Çorum kuru mantısı (Çorum)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    HÜNKAR BEĞENDİ

    Patlıcandan elde edilen hünkar beğendi sosu genellikle et yemeklerinin yanında servis edilir. Hünkar beğendi yapılırken içerisine süt, kaşar peyniri ve tereyağı katılarak lezzetlendirilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İZMİR KÖFTE

    İzmir köfte Türk ve Yunan mutfağının karışımı bir tariftir.

  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KARALAHANA

    Karadeniz bölgesinde sıklıkla tüketilebilen karalahana, dolması veya kavurması ile meşhurdur.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    TARHANA ÇORBASI

    Çorbalar arasında sevilen tarhana unun baharatlarla karıştırılıp kurutulmasından elde edilir. 

    Ülkemizde bulunan tescilli tarhanalar;

    -Bolu Kızılcık tarhanası (Bolu)

    -Gaziantep şirin tarhanası (Gaziantep)

    -Gediz tarhanası (Kütahya)

    -Kütahya kızılcık tarhanası (Kütahya)

    -Malatya tarhanası (Malatya)

    -Maraş tarhanası (Kahramanmaraş)

    -Muğla göce tarhanası (Muğla)

    -Uşak tarhanası (Uşak)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    AKÇAABAT KÖFTE

    Akçaabat köftesinin en önemli özelliği etinin özel danalar tarafından üretilmesidir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KAVURMA

    Özellikle Kurban bayramın'da sıklıkla yapılan kavurma klasik bir Türk yemeğidir.

    Ülkemizde tescilli ve denenmesi gereken kavurmalar;

    -Bingöl Çobantaşı kavurması (Bingöl)

    -Diyarbakır Ayvalı kavurma (Diyarbakır)

    -Erzurum et kavurma (Erzurum)

    -Kazan kavurma (Ankara)

    -Milas kanlı kavurma (Muğla)

    -Urfa saç kavurma (Şanlıurfa)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    DOMATES DOLMASI

    Domatesin içerisine harç hazırlanarak tüketilen dolma yine vazgeçilmez lezzetler arasında.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KAĞIT KEBABI

    Yağlı kağıt içerisinde fırında yapılan kebap sevilen yemeklerden birisi.

    Ülkemizde bulunan tescilli kağıt kebabları;

    -Antakya kağıt kebabı (Hatay)

    -Malatya kağıt kebabı (Malatya)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ETLİ SEBZELİ GÜVEÇ

    Güveçte yapılan yemek etin ağır ağır pişmesiyle elde ediliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    TAS KEBABI

    Patatesle beraber yapılan salçalı etli lezzet klasik Türk mutfağı tariflerinde yer alıyor.

    Ülkemizde bulunan tescilli tas kebabları;

    -Diyarbakır Üsküre Kebabı (Diyarbakır)

    -Urfa Miftahi Tas Kebabı (Şanlıurfa)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KUZU TANDIR

    Kuzu tandır saatlerce pişirilerek etin yumuşacık hale gelmesiyle beraber servis ediliyor.

    Ülkemizde bulunan tescilli tandırlar; 

    -Akşehir tandır kebabı (Konya)

    -Arapgir tandır kebaı (Malatya)

    -Dalama tandırı (Aydın)

    -Denizli tandır kebabı (Denizli)

    -Yozgat tandır kebabı (Yozgat)
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    BULGUR PİLAVI

    Pilavlar arasında belki de en lezzetlisi olan bulgur, ister salçalı ister sade olarak servis ediliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KARADENİZ PİDESİ

    Karadeniz yöresine özgü olan pide açık olarak yapıldığı için sevenleri tarafından tercih ediliyor.

    Karadeniz bölgesinde tescilli pideler;

    -Bafra pidesi (Samsun)

    -Derepazarı pidesi (Rize)

    -Sürmene pidesi (Trabzon)

    -Terme pidesi (Samsun)

     
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    HAMSİLİ PİLAV

    Karadeniz’e özgü olan lezzet hamsi balığının iç pilav ile servis edilmesiyle tüketiliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İNEGÖL KÖFTE

    Bursa’ya özgü olan köfte kuzu ve koyun etinden elde ediliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ETLİ ETMEK

    Konya’ya özgü olan etli etmek sevilen bir Türk mutfağı yemeğidir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    SU BÖREĞİ

    Haşlanmış yufkadan yapılan su böreği peynirli tüketiliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ETLİ BAMYA

    Etli bamya yemeği Türk mutfağının tercih edilen lezzetlerinden.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    MENEMEN

    Soğanlı veya soğansız tercih edilen menemen Türk kahvaltısının olmazsa olmazlarından.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    PAZI KAVURMA

    Sebze lezzetlerinden olan pazı kavurma Türk mutfağında sevilen yemeklerden.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KUYU KEBABI

    Kuyuda odun ateşinde ağır ağır pişirilen et yumuşacık olur ve servis edilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    TAS KAPAMA

    Tas içerisinde yapılan et yine tasın içerisinde servis edilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    HAMSİ TAVA

    Yağda kızartılan hamsi mısır unu veya normal una bulanarak pişirilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ŞİŞ KEBAP

    Etin veya tavuğun şişe geçirilerek ızgarada pişirilmesiyle yapılır.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    TANTUNİ

    Mersin bölgesine ait olan tantuni etli ve tavuklu olmak üzere iki çeşit yapılır.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    İŞKEMBE ÇORBASI

    Dananın bağırsaklarının düzgünce yıkanmasından elde edilen çorba terbiye edilerek servis edilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ETLİ BEZELYE

    Bezelye’nin etli versiyonu sevenleri tarafından sıklıkla tüketiliyor.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    ENGİNAR

    Karaciğer dostu olan enginar zeytinyağlı veya dolması yapılarak tüketilir. Ege bölgesine ait yemeklerimizden birisidir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    MENGEN PİLAVI

    Bolu’ya ait yöresel bir lezzet olan Mengen pilavının içerisine et katılarak tüketilir.
  • Türk mutfağı denilince akla gelen 50 vazgeçilmez yöresel lezzet! Yöresel Türk mutfağı yemekleri! Geleneksel lezzetler! Tescilli Türk yemekleri!

    KADINBUDU KÖFTE

    Pirinç ve kıymadan yapılan köfte oldukça doyurucu özelliğe sahip. İçerisinde yumurta, un, pirinç ve kıyma bulunur.

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