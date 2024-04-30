Türk Nippon kaskoda yüzde 130 büyüdü

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu sunmuş oldukları kasko ürününü müşteri odaklı olarak tasarladıklarını ve yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları verdiklerini belirterek ihtiyaç anında müşterilerinin hep yanlarında olduklarını ifade etti.

Şirket olarak kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Pamukçu “Kasko ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız fiyat avantajı ve taksit seçeneği sayesinde müşterilerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Kasko tarafında tüm kullanım alanlarında iyi fiyat konusunda iddialıyız.” dedi.