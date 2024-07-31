Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.691,68 %-0,39
        DOLAR 33,1247 %0,11
        EURO 35,8504 %0,11
        GRAM ALTIN 2.564,88 %0,01
        FAİZ 42,28 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 30,23 %0,04
        BITCOIN 66.312,00 %0,21
        GBP/TRY 42,5560 %0,11
        EUR/USD 1,0819 %0,04
        BRENT 79,02 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 4.193,58 %0,01
        Haberler Ekonomi Sigorta Kasko Türk Nippon Sigorta kaskoda yüzde 59 büyüdü - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon Sigorta kaskoda yüzde 59 büyüdü

        Kaskoda büyümeye devam ettiklerini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "2024 yılı ilk yarısında, 2023 yılının ilk yarısına göre adette yaklaşık yüzde 34 gibi bir büyüme sağladık. Aynı zamanda prim üretiminde ise yüzde 59 bir artış sağlamış olduk. Sektörde yine aynı dönemde bu rakamların sırasıyla yüzde yüzde 9,8 ve yüzde 43,5 olduğu dikkate alındığında güzel bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 04:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 04:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Nippon kaskoda büyüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu sundukları kasko ürününü müşteri odaklı olarak tasarladıklarını ve yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları verdiklerini belirterek ihtiyaç anında müşterilerinin hep yanlarında olduklarını ifade etti.

        Şirket olarak kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Pamukçu “Kasko ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız fiyat avantajı ve taksit seçeneği sayesinde müşterilerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Kasko tarafında tüm kullanım alanlarında iyi fiyat konusunda iddialıyız” dedi.

        HEDEF DENGELİ BÜYÜME

        Kasko ürününde şirket olarak 2024 yılı ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre büyüme kaydettiklerinin de altını çizen Pamukçu” Kaskoda sağladığımız avantajlar ve komple ürün yapımız sayesinde 2024 yılı ilk yarısında, 2023 yılının ilk yarısına göre adette yaklaşık yüzde 34 gibi bir büyüme sağladık. Aynı zamanda prim üretiminde ise yüzde 59 bir artış sağlamış olduk. Sektörde yine aynı dönemde bu rakamların sırasıyla yüzde yüzde 9,8 ve yüzde 43,5 olduğu dikkate alındığında güzel bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda kaskoda özellikle üzerinde durduğumuz özel otomobil ve özel kamyonet poliçe adetlerinde ise ilk 6 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 63,5’lik bir büyüme yakaladık. Sene sonuna kadar bu çizgiyi koruyarak dengeli büyümemizi sürdürmek en önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.

        Türk Nippon Sigorta’nın, 2024 yılında özellikle sağlık, kasko, nakliyat branşlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Pamukçu, ayrıca 2024 yılında çapraz satış imkanlarını daha da arttırarak, sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #kasko
        #Türk Nippon
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Hatay'da tartışma kanlı bitti!
        Hatay'da tartışma kanlı bitti!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı