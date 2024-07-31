Türk Nippon Sigorta kaskoda yüzde 59 büyüdü

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu sundukları kasko ürününü müşteri odaklı olarak tasarladıklarını ve yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları verdiklerini belirterek ihtiyaç anında müşterilerinin hep yanlarında olduklarını ifade etti.

Şirket olarak kasko tarifesi ve buna bağlı olarak fiyatlama stratejilerinde iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Pamukçu “Kasko ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız fiyat avantajı ve taksit seçeneği sayesinde müşterilerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda minibüs- midibüs, kamyonet gibi kullanım alanlarında fiyat konusunda özel çalışmalar gerçekleştirdik. Kasko tarafında tüm kullanım alanlarında iyi fiyat konusunda iddialıyız” dedi.

HEDEF DENGELİ BÜYÜME Kasko ürününde şirket olarak 2024 yılı ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre büyüme kaydettiklerinin de altını çizen Pamukçu” Kaskoda sağladığımız avantajlar ve komple ürün yapımız sayesinde 2024 yılı ilk yarısında, 2023 yılının ilk yarısına göre adette yaklaşık yüzde 34 gibi bir büyüme sağladık. Aynı zamanda prim üretiminde ise yüzde 59 bir artış sağlamış olduk. Sektörde yine aynı dönemde bu rakamların sırasıyla yüzde yüzde 9,8 ve yüzde 43,5 olduğu dikkate alındığında güzel bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda kaskoda özellikle üzerinde durduğumuz özel otomobil ve özel kamyonet poliçe adetlerinde ise ilk 6 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 63,5’lik bir büyüme yakaladık. Sene sonuna kadar bu çizgiyi koruyarak dengeli büyümemizi sürdürmek en önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.