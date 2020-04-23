DHA

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de görev yapan polislerin, bölgedeki çocuklarla 23 Nisan'ı kutladığı videoya yer verildi.

DHA'nın haberine göre; "23 Nisan coşkusunu Afrin'de de yaşatıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocukların yüzleri hep gülsün diye" notuyla paylaşılan videoda, Barış Manço'nun 'Bugün bayram' şarkısı eşliğinde Afrinli çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.