Türk savunma sanayii Estonya'ya güç kattı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ARMA 6x6 ve NMS (YÖRÜK) 4x4 tekerlekli zırhlı araçlar, hızlı teslimat takvimiyle Estonya Savunma Kuvvetlerine güç kattı.

Estonya Savunma Kuvvetlerinin ihtiyacı olan tekerlekli zırhlı araçlar için düzenlenen ihaleyi kazanan ve teslimatlarına başlanan Otokar ARMA 6x6 ve Nurol Makina NMS 4x4 için Nursipalu Eğitim Alanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.

ARMA 6x6 araçlar, daha önce tekerlekli zırhlı araçlara sahip olmayan 2. Piyade Tugayı için satın alındı. NMS 4x4 ile 1. ve 2. Piyade tugaylarında daha küçük timler tarafından kullanılan bu sınıftaki araçların sayısı artırılacak, iç güvenlik birimlerine kabiliyet kazandırılacak.

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Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, etkinlikte yaptığı konuşmada, araç teslimatlarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kısa sürede bu teslimatın gerçekleşmesinin gerçekten büyük başarı olduğunu vurgulayan Pevkur, şöyle konuştu:

"Üreticilerin verdikleri sözü tutarak tüm kalan araçları da yıl içinde teslim etmelerini umuyorum. Böylece eğitimlere ve tatbikatlara başlayabiliriz. İlk geri bildirimlere göre araçlar oldukça iyi performans gösteriyor. Önümüzdeki yoğun eğitim sürecinde, bu araçlardan en iyi geri dönüşleri almayı ve üreticilere araçları daha da geliştirmeleri için faydalı geri bildirimler sunmayı umuyoruz.

Zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Ordumuzun en iyi ekipmanlarla donatılması ve en üst düzeyde kapasiteye ulaşması için elimizden geleni yapmalıyız. Güçlü olmak zorundayız. Açık bir şekilde mesaj vermeliyiz: Ülkemizi ve halkımızı savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

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İşbirliklerinin en iyi şekilde devam etmesini dileyen Pevkur, araç üreticilerinin Estonya firmalarıyla çalışmalarından da memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Etkinlikte, araçları kullanacak kurumların ve üreticilerin temsilcileri de projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"Başarılarımızın artması Türk savunma sanayisini güçlendiriyor"

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Estonya'nın ihtiyaçlarına yönelik olarak Ekim 2023'te sözleşme imzaladıklarını, sonrasında müşteriyle yakın iletişim halinde kaldıklarını söyledi.

Kontrat kapsamındaki süreçleri zamanında, bir kısmını da zamanından önce gerçekleştirdiklerini vurgulayan Vehbi, "Hem müşteri, hem bakanlık tarafı Otokar ile olan bu süreçten çok memnun. Biz de ihtiyaçlarını en verimli şekilde ve zamanında gerçekleştirdiğimiz için çok gurur duyuyoruz." dedi. Teslimatlarının devam ettiği bilgisini veren Vehbi, "Teslimat programının da önünde ilerliyoruz. Onların ihtiyaçları bizim için şu anda en büyük hedef. Bu doğrultuda devam ediyoruz." diye konuştu. REKLAM Sözleşme sonunda yeni araç talebinin gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soruya karşılık Vehbi, "Müşterinin adet artırma opsiyonuna yönelik bir madde her sözleşmede olduğu gibi var. Henüz onunla ilgili bir şey görüşmüyoruz. Tabii bölgedeki durum da önemli. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak müşteriyle iletişimimiz devam ediyor." yanıtını verdi. Estonya’ya sunulan ARMA 6x6 araçlarına yönelik bilgi veren Vehbi, "Mobilitesinden müşteri çok memnun. Burada yoğun testlere tabi tutuldu araç. Mobilitesi, koruma seviyesi, taşıdığı ekipmanlar dolayısıyla müşterinin memnuniyeti çok üst seviyede. Satış sonrası ekiplerimiz sürekli müşteriyle birlikte, burada görev yapıyorlar. Tam desteğimiz devam ediyor. Müşterinin gayet memnuniyetiyle çalışmalar ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu. Sedef Vehbi, Avrupa’da savunma ihtiyaçları ve bütçelerinin arttığı bir dönemde Otokar’ın hedef ve stratejilerine ilişkin şunları kaydetti: "Ukrayna’da yaşanan gerginlik bölgedeki ihtiyacı genişletti ve geliştirdi. Otokar araçları da burada çok ön plana çıktı. Sadece Estonya’daki 6x6 değil, 4x4 ve diğer araçlarımız da çok gündemde. Bölgedeki ülkelerin Otokar'a olan ilgi ve takdirleri hızla artıyor. Bu da hem kendi adımıza hem ülkemizin savunma sanayisi adına bizi çok mutlu ediyor. Bölgeden artan talepler almaktayız. Hepsine zamanında cevap veriyoruz. Sonraki satışlarımız için ümitliyiz. REKLAM Estonya kontratı bize Avrupa özelinde uğurlu geldi, çok büyük bir Romanya kontratı getirdi. Büyük bir referans oldu Romanya’daki başarımız için. O yüzden de heyecanlıyız. Ayrıca ARMA 6x6’nın NATO’daki kullanımı genişledi Estonya kontratıyla beraber. Bu da bizim için çok önemli. Böyle bir kritik, tehlikenin bu kadar yakın olduğu bir bölgede bir Avrupa ülkesine hizmet edebiliyor olmak bizim için çok önemli ve gurur verici. Bu başarılarımızın artması da Türk savunma sanayisini güçlendiriyor. Türkiye’de de referans teşkil edeceğini umuyoruz bu satışların. Bundan sonrası için ümitliyiz."

"Avrupa'daki ağırlığımızı artıracağız" Nurol Makina Stratejik Planlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın da Nurol Makina olarak Türkiye’nin NATO müttefiki Estonya’nın savunma gücüne güç kattıkları için gururlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl önce YÖRÜK araçlarının Estonya Savunma ve İçişleri bakanlıklarında kullanımına yönelik bir sözleşme yaptıklarını anımsatan Akın, geçen sürede araçları yoğun şekilde Estonya ihtiyaçlarına yönelik özelleştirdiklerini, ciddi değişiklikler yaptıklarını, teslimatlara başladıklarını ve bitirmek üzere olduklarını bildirdi. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönem düşünüldüğünde bu kadar hızlı teslimat yapabilmenin kendileri için çok büyük bir olgunluk göstergesi oluşturduğuna işaret eden Akın, şöyle konuştu: REKLAM "Araçlarımızın teknik olgunluğu, askeri yeteneği, güvenlik sağlama, faydalı yük taşıma kapasitesi sınıfının en üst seviyesinde. Organizasyonel olarak da birçok müşterinin ihtiyacını aynı zamanda karşılama becerisi gösterdiğimizin somut bir kanıtı. Önümüzdeki dönemde de Avrupa'daki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." YÖRÜK aracının 4 ülkede kullanıldığını bildiren Akın, "Araçları Estonya için ciddi şekilde özelleştirdik. Sadece içerisinde kullanılan ekipmanların yerleşiminden bahsetmiyorum, araç gövdesi üzerinde de değişiklikler yaptık. Çok bilinçli bir kullanıcıya sahip Estonya ordusu ve tedarik makamları. Çok verimli ve yoğun bir süreç yaşadık. Araç gövdesinin boyutlarının değişimine kadar çalışmalar yapıldı. Zorlu doğa şartlarına sahip bir yer. Sınır bölgesine çok yakın bir görev yeri var araçların. Araçların çok etkin görev yapacağına eminiz. Biz de sürekli araçları destekleyeceğiz. YÖRÜK araçlarımızın NATO'nun önemli bir caydırıcı gücü olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'daki ilk şirketlerini Macaristan'da 5 yıl önce kurduklarını, 2 yıl önce de buna İngiltere şirketinin eklendiği anlatan Akın, Avrupa'da büyümek, genişlemek yönündeki vizyonu çok önce ortaya koyduklarını, gelişmelerin de bu adımları destekler nitelikte olduğunu söyledi.